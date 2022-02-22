Понівечені меблі, вибиті вікна та зруйнований дах: окупанти обстріляли будинок у Новогнатівці (фото)

Постраждалих, на щастя, внаслідок обстрілу немає.
На Донбасі підтримувані Росією бойовики 22 лютого обстріляли населений пункт Новогнатівка, Донецької області. Окупанти влучили в будинок, на щастя, ніхто з людей не постраждав.
Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.
За його даними, внаслідок обстрілу бойовиків на вулиці Молодіжна 3 пошкоджено фасад будинку, дах, зруйновано огорожу та пошкодження лінії електропостачання. На опублікованих фото видно, що також пошкоджено вікна, меблі у будинку.
"Вул. Молодіжна 3. Пошкодження фасаду будинку, вісім вирв від, імовірно, снаряду 122 мм, міни 82 мм, зруйнована огорожа, пошкоджений дах будинку, пошкодження лінії електропостачання. Постраждалих внаслідок обстрілу немає. Просто пощастило", - написав Геращенко.
Нагадаємо, окупанти на Донбасі влучили в житловий будинок: люди через обстріли не можуть евакуюватися.
Читайте також:
- Щастя під обстрілом: місцеві ховаються в укриттях, у місті немає води, газу і зв’язку
- Бойовики так званої "ЛНР" пригрозили Україні війною, якщо та не виведе свої війська з усієї території Луганської області
- "Будуть втрати, доведеться пройти через біль": у Міноборони України попередили про "важкі випробування попереду"