Понівечені меблі, вибиті вікна та зруйнований дах: окупанти обстріляли будинок у Новогнатівці (фото)

Понівечені меблі, вибиті вікна та зруйнований дах: окупанти обстріляли будинок у Новогнатівці (фото)

Постраждалих, на щастя, внаслідок обстрілу немає.

На Донбасі підтримувані Росією бойовики 22 лютого обстріляли населений пункт Новогнатівка, Донецької області. Окупанти влучили в будинок, на щастя, ніхто з людей не постраждав.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

За його даними, внаслідок обстрілу бойовиків на вулиці Молодіжна 3 пошкоджено фасад будинку, дах, зруйновано огорожу та пошкодження лінії електропостачання. На опублікованих фото видно, що також пошкоджено вікна, меблі у будинку.

"Вул. Молодіжна 3. Пошкодження фасаду будинку, вісім вирв від, імовірно, снаряду 122 мм, міни 82 мм, зруйнована огорожа, пошкоджений дах будинку, пошкодження лінії електропостачання. Постраждалих внаслідок обстрілу немає. Просто пощастило", - написав Геращенко.

Нагадаємо, окупанти на Донбасі влучили в житловий будинок: люди через обстріли не можуть евакуюватися.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.