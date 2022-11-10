Понівечено будинки та електромережі: росіяни не припиняють обстрілювати Дніпропетровську область

Під ворожим вогнем були Марганецька, Червоногригорівська та Нікопольська громади.

Росіяни обстріляли три громади у Дніпропетровській області. Били по мирних містах та селах з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, нервовою ніч була на Нікопольщині.

Він зазначив, що у Нікополі через обстріли РФ постраждала 80-річна жінка. Вона отримала медичну допомогу та лікується вдома.

"У місті пошкоджені 10 багатоповерхових та приватних будинків, автозаправка, газогін та лінії електропередач. Ворожі снаряди спричинили пожежу на приватному обійсті. Вогнеборці полум'я уже загасили", - написав Резніченко.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах минулося без постраждалих. У Червоногригорівській громаді понівечені будинки та електромережі. На решті територій ніч без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно, наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, що у ніч проти 9 листопада російська армія атакувала Дніпро іранськими дронами-камікадзе. Вони поцілили в логістичне підприємство в місті. У результаті було поранено четверо працівників. Усі вони в тяжкому стані в лікарні.

Російська атака спричинила масштабну пожежу. Вогонь спалахнув на площі понад три тисячі квадратних метрів. Були зруйновані склади підприємства.

П’ять ворожих безпілотників збили українські захисники.

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