Пономарьов, Ткач, Хома та інші зірки потролили окупантів у кумедній патріотичній пісні

Пономарьов, Ткач, Хома та інші зірки потролили окупантів у кумедній патріотичній пісні

Знаменитості випустили трек "Україна переможе".

Відомі українські артисти Олександр Пономарьов, Тарас Тополя, Юрій Ткач, Євген Кошовий, Михайло Хома та Петро Чорний випустили потужну кумедну пісню.

Зірки разом вирішили підняти бойовий дух українців та записали трек "Україна переможе". У ньому знаменитості висміяли окупантів в Чорнобаївці, потоплений крейсер "Москва", "біозброю" та те, як у ворога роми вкрали танк.

Також виконавці представили кліп.

Всього за декілька годин відео на YouTube зібрало понад 100 тисяч переглядів. А у коментарях юзери не стримували свого захоплення від кумедного треку.

Пане Олександре, ото вона інтрига! Це шедевр! Все в ній є і серйозні речі, і український гумор! Дякую вам за творчість! Натхнення вам і нових проєктів!

Дякую, хлопці, за гумор! З таким настроєм у ворога немає шансів! Пишаємося нашими захисниками! Героям Слава

Наш співочий батальйон! Все буде Україна

Це прекрасно!!! Україна переможе!!!

Нагадаємо, гурт "Без обмежень" виступив у напівзруйнованому окупантами Ірпені. Артисти дали концерт для мешканців міста, волонтерів та українських захисників.

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