"Попал в "Кракен": командир штурмовиків розповів, як за допомогою російської мови ворог потрапляє в полон

Командир штурмової роти SA Company спецпідрозділу ГУР МО "Kraken" на позивний “Чіча” відповів, чи заважає російська на полі бою зрозуміти, хто свій, а хто – ворог. Він навів яскравий приклад такого "непорозуміння".

Про це йшлося під час інтерв'ю командира штурмової роти SA Company спецпідрозділу ГУР МО "Kraken" "Українській правді".

"Можу розказати одну історію. Перед тим, як увійти до Куп'янськ-Вузлового, ми вночі знищили колону, вранці – фуру. І от все це догоряє, детонує і тут перед шлагбаумом зупиняється "Камаз" і виходить водій. Він – у російській формі. А ми майже всі вночі зверху вдягнули на себе кофти, і не було видно, який у нас скотч. Він бачить нас і кричить: "Парни! Парни, свои!". І я розумію, що він думає, що ми – росіяни. Кажу: "Брат, иди сюда!". Водій починає до нас іти на повному розслабоні. Але коли порівнявся з будівлею та повернув голову, побачив на одному з хлопців жовтий скотч і зрозумів, що … "попал в "Кракен", – розповів боєць.

Також він зазначив, що сам російськомовний. У побуті розмовляє переважно російською. Але вважє, що під час інтерв'ю чи публічних виступів треба переходити на державну мову.

"У нашому підрозділі одна людина може розмовляти російською, інша – українською, і в нас через це немає суперечок. Тому що у нас одна мета – знищити ворога. Ми знаємо, хто цей ворог, і ми знаємо, проти кого ми повинні бути разом", – розповів він.

Тим часом новий головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський здійснює аудит всіх Сил оборони. Про перші результати аудиту розповів очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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