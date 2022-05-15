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Попасна після "визволення" росіянами: який вигляд має місто (фото)

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Попасна після "визволення" росіянами: який вигляд має місто (фото)

Окупанти зруйнували місто. Наразі там перебувають мирні жителі, які не евакуювалися.

 Від 8 травня розбиту Попасну контролюють російські військові, а саме місто зруйноване вщент. Під окупацією залишилися більше півтори тисячі мешканців, які виїжджати не погодилися.

У захопленій Попасній російські військові розшукують мирних мешканців, обстежують руїни в пошуках живих людей і під дулами автоматів вивозять їх до окупованих ще 2014 року територій — до Первомайська та Стаханова.

У Мережі з'явилисяфото зі зруйнованої вщент Попасної.

На фотографіях нижче можна побачити частину "руского міра", яку сюди хочуть принести російські окупанти: знищені багатоповерхівки, де жили тисячі українців, зруйновані приватні будинки, де також було життя. Тепер - це руїна та пустка.

© Telegram-канал
Фото: Telegram-канал "Вартові Еспресо"

Через бойові дії на Луганщині знищені майже всі об'єкти критичної інфраструктури. В області відсутня електрика та водопостачання.

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"Вцілілих об’єктів життєзабезпечення на Луганщині майже не залишилося – росіяни знищують все на своєму шляху. Переважну більшість критичної інфраструктури доведеться будувати з нуля", — повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

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За його інформацією, ті лінії електропередач, які зруйновані не повністю, відремонтувати заважають постійні обстріли. Станом на 13 травня Луганщина повністю знеструмлена, також відсутнє водопостачання.

Російські окупаційні війська намагаються взяти Луганщину у кільце та оточити українських військових в районі Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська.

"Спостерігаємо скупчення російської техніки біля Попасної. Окупанти не відмовилися від ідеї відрізати Луганщину, захопивши дорогу Лисичанськ-Бахмут, тим самим оточивши наші війська в Рубіжному, Сєвєродонецьку та Лисичанську", — повідомив Гайдай.

Станом на ранок 15 травня бої тривають під Сєвєродонецьком у селищах Щедрищиве та Воронове.

У Луганській області ворожа піхота спробувала вкотре штурмувати Рубіжне й Попасну (жестовою мовою)

У Луганській області ворожа піхота спробувала вкотре штурмувати Рубіжне й Попасну (жестовою мовою)

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