Попасна після "визволення" росіянами: який вигляд має місто (фото)

Попасна після "визволення" росіянами: який вигляд має місто (фото)

Окупанти зруйнували місто. Наразі там перебувають мирні жителі, які не евакуювалися.

Від 8 травня розбиту Попасну контролюють російські військові, а саме місто зруйноване вщент. Під окупацією залишилися більше півтори тисячі мешканців, які виїжджати не погодилися.

У захопленій Попасній російські військові розшукують мирних мешканців, обстежують руїни в пошуках живих людей і під дулами автоматів вивозять їх до окупованих ще 2014 року територій — до Первомайська та Стаханова.

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У Мережі з'явилисяфото зі зруйнованої вщент Попасної.

На фотографіях нижче можна побачити частину "руского міра", яку сюди хочуть принести російські окупанти: знищені багатоповерхівки, де жили тисячі українців, зруйновані приватні будинки, де також було життя. Тепер - це руїна та пустка.

Фото: Telegram-канал "Вартові Еспресо"

Через бойові дії на Луганщині знищені майже всі об'єкти критичної інфраструктури. В області відсутня електрика та водопостачання.

"Вцілілих об’єктів життєзабезпечення на Луганщині майже не залишилося – росіяни знищують все на своєму шляху. Переважну більшість критичної інфраструктури доведеться будувати з нуля", — повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його інформацією, ті лінії електропередач, які зруйновані не повністю, відремонтувати заважають постійні обстріли. Станом на 13 травня Луганщина повністю знеструмлена, також відсутнє водопостачання.

Російські окупаційні війська намагаються взяти Луганщину у кільце та оточити українських військових в районі Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська.

"Спостерігаємо скупчення російської техніки біля Попасної. Окупанти не відмовилися від ідеї відрізати Луганщину, захопивши дорогу Лисичанськ-Бахмут, тим самим оточивши наші війська в Рубіжному, Сєвєродонецьку та Лисичанську", — повідомив Гайдай.

Станом на ранок 15 травня бої тривають під Сєвєродонецьком у селищах Щедрищиве та Воронове.

У Луганській області ворожа піхота спробувала вкотре штурмувати Рубіжне й Попасну (жестовою мовою)

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