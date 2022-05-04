"Попасна у вогні": у Японії створили мапу руйнувань Луганської області

Ворог намагається взяти під контроль територію Луганської області, тож обстрілює міста та селища.

Дослідницька група Токійського університету створила цифрову мапу, на якій візуалізовано руйнування на Луганщині внаслідок російського вторгнення.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Супутники, використовуючи інфрачервоне випромінювання, показали, що за останній місяць у кількох містах Луганської області одна за одною спалахували великі пожежі, що свідчить про жорстокі атаки з боку Росії", - йдеться в повідомленні.

На цифровій мапі видно, що найбільших руйнувань зазнала Попасна.

Фото: Hidenori Watanave, Ph.D., Твіттер

"Попасна у вогні. На мапі чітко видно, як Росія знищує тільки "стратегічні об'єкти", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Командування загарбників намагається наростити темпи наступу на сході України, щоб вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, а також розвинути наступ на Запорізькому та Криворізькому напрямках.

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