Попасна зруйнована вщент, місяць на вулицях міста лежали тіла загиблих - керівник міської ВЦА

Понад місяць, від 8 травня, Попасна у Луганській області перебуває під окупацією російських військ.

Українська влада від березня евакуювала людей. Втім, на момент захоплення росіянами у місті залишилися півтори тисячі людей. Всіх їх загарбники примусово вивезли до Первомайська.

Про це повідомив керівник Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов в ефірі телемарафону.

Наразі мешканці поступово повертаються додому, але їх не багато. "Зараз людям до дозволили повернатися до Попасної пішки. Це приблизно сім кілометрів. Вдома вони побачили жах, який стався після двох місяців обстрілів Попасної. В хатах нічого не залишилося. Вкрали (росіяни - Ред.) все: побутову техніку, меблі, речі, які придатні для споживання", - розповів він.

За словами Ханатова, тіла вбитих мешканців протягом місяця залишалися лежати на вулицях. У місті - неприємний запах.

"Місто знищене вщент. Ані водозабезпечення, ані газозабезпечення, ані електрозабезпеччення. Попасна живилася електропостаанням з Кремнної і Щастя. Якби зараз можна було деокупувати Попасну, комункацій найближчим часом там не було б", - розповів Ханатов.

До слова, розповів він і про Комишуваху. У селі в храмі ховалися 60 осіб. Окупанти пообіцяли їм привезти їжу, але наступного дня також депортували.

Як повідомлялося, на Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Новотошківське – Оріхове. Окупанти країни-агресорки Росії мають частковий успіх. Росіяни закріплюються на північній околиці населеного пункту Оріхове, що у Попаснянському районі Луганщини.

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