"Попередньо збили два Су-30": у ГУР розповіли нові подробиці про звільнення "вишок Бойка"

Командир групи ПЗРК спецпідрозділу ГУР "Артан" Олександр "Лютий" розповів подробиці спецоперації зі звільнення "вишок Бойка" – бурових газовидобувних платформ, що стоять на шельфі Чорного моря між островом Зміїний і західним узбережжям Криму.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, під час спецоперації росіяни з авіації намагались уразити українських спецпризначенців, які пересувались на катерах.

"Під час операції на "вишках Бойка" я відпрацьовував з ПЗРК і з катера. І зі своїм другим номером працював потім з самої "вишки" – це тоді, коли була операція з порятунку "Конана". Тоді ми попередньо збили два Су-30, хоча це ще не підтверджена інформація", – каже Олександр.

Завдання групи ПЗРК під час таких операцій полягає в тому, щоб спрацювати на випередження і зберегти особовий склад. Саме тому "Лютий" і його люди починають випускати ракети ще до того, як у зону їхньої дії потрапляє ворожий літак. Тоді російська авіація отримує наказ розвертатись і летить геть.

За словами Олександра, звільнення цих платформ дає більші можливості з переміщення в акваторії Чорного моря і десантування на узбережжі окупованого Криму.

"Росіяни використовували ці "вишки" як бази, насамперед "Тавриди" і "Петро Годованець". Там у них були розміщені метеорологічні станції, особисті речі, озброєння, техніка, багато боєприпасів різного типу. Я так розумію, що вони їх використовували як мобільний пункт дислокації та переміщення. Фактично багато обладнання, яке було знайдено там, ми вже використовуємо проти них же", – пояснює "Лютий".

Під час операції спецпризначенці ГУР вичекали зручний момент, коли росіяни відвели з "вишок" частину особового складу.

"Тих, хто залишився, вдалось вибити. У решті-решт ця операція зайняла в сумі близько двох тижнів", - резюмував Олександр.

Звільнення "вишок Бойка"

11 вересня 2023 року стало відомо, що Україна повернула під контроль "вишки Бойка" у Чорному морі. Операцію провели силами підрозділів ГУР МО України.

Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити.

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