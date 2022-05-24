Попереду дуже тяжкий місяць битви за Донбас: в МВС припустили, скільки триватимуть бойові дії

Попереду дуже тяжкий місяць битви за Донбас: в МВС припустили, скільки триватимуть бойові дії

Радник голова МВС України Вадим Денисенко заявив, що війна переходить у затяжну фазу і попереду дуже важкий місяць битви за Донбас. Водночас окупанти намагаються відволікти увагу українських сил від Донбасу.

Денисенко наголосив, що українці мають готуватися до продовження бойових дій, ймовірно, впродовж місяців.

Про це він сказав у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 24 травня.

"Насправді ми маємо розуміти, що, попри всі наші здобутки перших трьох місяців, наразі попереду, можливо, одна з найскладніших фаз цієї війни. Попереду справді дуже тяжкий місяць цієї битви за Донбас", – сказав радник міністра внутрішніх справ.

Він наголосив, що на сьогодні війна переходить у складну затяжну фазу. За його словами, російські війська продовжуватимуть воювати, і, на жаль, робитимуть це розумніше, ніж на початках.

"Наразі вони кидають всі свої сили, які у них тільки є, на те, щоб на відносно вузькій лінії фронту спробувати оточити наші війська на Луганщині і пробувати рухатися на Донеччині. Поки що ми відбиваємося", – поінформував Денисенко.

Він також заявив, що треба готуватися до продовження бойових дій, ймовірно, впродовж місяців.

"Тобто, це не буде тиждень-два, на жаль, мова має йти про місяці", – сказав радник голови МВС.

Водночас він сказав, що активна фаза війни не може тривати дуже довго.

За словами Денисенка, російські окупанти намагаються відволікати увагу від Донбасу, сковувати досить великі українські контингенти, зокрема, в Сумській, Чернігівській та Київській областях, бо у Білорусі почалися маневри.

"До Білорусі перекидають "Іскандери". І це все робиться для того, щоб ми максимально розтягували наші сили на великій території", – пояснив радник міністра.

Нагадаємо, раніше заступниця голови Міноборони Ганна Маляр повідомила, що надалі існує загроза використання Росією території Білорусі та невизнаного Придністров'я для завдання ударів по Україні. РФ "на всіх фронтах" готується для можливих ударів і провокацій.

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