"Попереду – кілька надзвичайно важких тижнів": Резніков повідомив про ситуацію зі зброєю та наступом Росії

"Попереду – кілька надзвичайно важких тижнів": Резніков повідомив про ситуацію зі зброєю та наступом Росії

Міністр оборони Олексій Резніков за підсумками зустрічі представників оборонних відомств понад 40 країн на авіабазі США у Рамштайні заявив, що допомога Україні зростатиме, але найближчими днями буде потрібна "уся наша стійкість і надзвичайна єдність".

Зокрема, Резніков відзначив створення Консультативної групи з питань оборони України. Цей постійний механізм дозволить оптимізувати і пришвидшити важливі процеси щодо отримання зброї, вдосконалити логістику, забезпечити оптимальну координацію.

Про це міністр написав у Мережі 27 квітня.

"Наші воїни вже деякий час опановують західну зброю. Ми не афішували цю роботу, щоб забезпечити комфорт нашим партнерам. Зараз навчальні програми будуть масштабовані і поширені навіть на ті зразки озброєнь та техніки, щодо надання яких Україні поки немає політичних рішень. Коли ці рішення будуть ухвалені, в чому я особисто не сумніваюсь, ми вже будемо готові", – йдеться в повідомленні.

Загальний висновок за підсумками зібрання на базі Рамштайн – йдеться про справді історичні зміни, які у найближчі тижні-місяці будуть матеріалізовані, наголосив Резніков.

"Загалом коаліція в підтримку України проти кремлівського зла посилюється. Водночас я хочу, щоб у всіх нас були вірні очікування. Попереду – кілька надзвичайно важких тижнів. Практична реалізація домовленостей, навчання і логістика потребують певного часу. А Росія накопичила сили для масштабного наступу на сході України вже зараз", – зауважив голова Міноборони.

"Допомога Україні буде зростати, але найближчими днями буде потрібна уся наша стійкість і надзвичайна єдність. Ворог вже усвідомлює свою стратегічну поразку, але все одно намагатиметься завдати нам якнайбільшого болю. На жаль, до перемоги ми ще втрачатимемо наших воїнів. Ще будуть руйнування і болючі жертви. Ми маємо витримати. І ми витримаємо!" – наголосив Резніков.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на зустрічі міністрів оборони 40 держав світу Захід чітко поставив питання про те, що йдеться про воєнну перемогу України у війні з Росією.

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