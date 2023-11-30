"Попереду кривава зимова битва": польський офіцер спрогнозував тривалість війни в Україні та дії Росії на фронті

Експерт, який роками займається аналізом російської армії, підполковник запасу армії Польщі Мацей Коровай вважає, що взимку війна Росії проти України не зупинеться і варто очікувати на "криваві битви". Проте він переконаний, що довга війна Росії невигідна.

Про це він сказав у коментарі польському виданню Onet.

Польський офіцер вважає, що попри холодну погоду, на фронті буде багато бойових дій. Він наголошує, що Україну чекає "зимова битва".

"Найбільше буде відбуватися в районі Авдіївки, але, можливо, і в інших місцях. Росія має хороші ресурси, але скоріше лише для точкових боїв. Україна була досить добре виснажена контрнаступом. Росіяни, звісно, не переймаються такими речами, адже вони можуть поповнити втрати в 20 000 чоловік за місяць. Зазвичай це низькопробні солдати, наприклад, полонені", - вважає він.

На думку польського офіцера, цієї зими бої на фронті можуть бути ще кривавішими, ніж торік.

"Втрати як з одного, так і з іншого боку вже набагато більші. Це типова війна на виснаження. Росіяни це добре для себе прорахували. Вони прорахували, що можуть втратити людей і неякісну техніку, тому що українці будуть змушені використовувати боєприпаси, які вони отримують від Заходу. Однак, на мою думку, довга війна не вигідна і Росії. Вона шукатиме припинення вогню або іншого рішення", - вважає він.

Нагадаємо, ЗСУ розповіли, як погода впливає на роботу ППО.

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