"Попереду кривава зимова битва": польський офіцер спрогнозував тривалість війни в Україні та дії Росії на фронті

Польський експерт вважає, що зараз триває "війна на виснаження".
Експерт, який роками займається аналізом російської армії, підполковник запасу армії Польщі Мацей Коровай вважає, що взимку війна Росії проти України не зупинеться і варто очікувати на "криваві битви". Проте він переконаний, що довга війна Росії невигідна.
Про це він сказав у коментарі польському виданню Onet.
Польський офіцер вважає, що попри холодну погоду, на фронті буде багато бойових дій. Він наголошує, що Україну чекає "зимова битва".
"Найбільше буде відбуватися в районі Авдіївки, але, можливо, і в інших місцях. Росія має хороші ресурси, але скоріше лише для точкових боїв. Україна була досить добре виснажена контрнаступом. Росіяни, звісно, не переймаються такими речами, адже вони можуть поповнити втрати в 20 000 чоловік за місяць. Зазвичай це низькопробні солдати, наприклад, полонені", - вважає він.
На думку польського офіцера, цієї зими бої на фронті можуть бути ще кривавішими, ніж торік.
"Втрати як з одного, так і з іншого боку вже набагато більші. Це типова війна на виснаження. Росіяни це добре для себе прорахували. Вони прорахували, що можуть втратити людей і неякісну техніку, тому що українці будуть змушені використовувати боєприпаси, які вони отримують від Заходу. Однак, на мою думку, довга війна не вигідна і Росії. Вона шукатиме припинення вогню або іншого рішення", - вважає він.
Нагадаємо, ЗСУ розповіли, як погода впливає на роботу ППО.
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