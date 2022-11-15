"Попереду може бути біля 20 ударів": Зеленський звернувся до людей та попередив про небезпеку (відео)

Володимир Зеленський записав звернення до громадян у зв'язку з сьогоднішніми масованими ракетними обстрілами України.

Президент Володимир Зеленський у вівторок ввечері, 15 листопада, записав відеозвернення до українців у зв'язку з масованими ракетними обстрілами України.

Президент попередив, що небезпека обстрілів все ще залишається та закликав людей перебувати в укриттях.

"Бажаю здоров'я. 85 ракетних ударів випущено по Україні, по наших містах, по енергетичній інфраструктурі. Зрозуміло, чого хоче ворог. Він свого не доб'ється. Ще попереду може бути біля 20 ударів, тож прошу вас всіх бережіть себе, і будьте в укриттях деякий час. Знаю, що удари відключили нашу енергетику у багатьох містах нашої держави. Ми працюємо, все відновимо, все переживемо", - йдеться у зверненні президента.

Нагадаємо, армія РФ під час масованої атаки у вівторок, 15 листопада, випустила по Україні близько 100 ракет – це наймасованіша ракетна атака по Україні від 24 лютого.

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