"Попереду – складні битви": Зеленський розповів про ситуацію на фронтах на різних напрямках

Російські окупанти відступають на півночі, але посилюють свою присутність на сході та півдні.

Війна триває й російські окупанти не йдуть з української землі. Помітний їхній відступ на півночі країни, проте на сході та півдні вони атакують з більшою силою.

Про це в нічному зверненні 2 квітня сказав президент України Володимир Зеленський.

"На півночі нашої країни триває відхід окупантів. Повільний, але помітний. Десь їх виганяють з боями. Десь вони самі залишають позиції. Після них – суцільна катастрофа й дуже багато небезпек. Це правда. Перше – бомбардування можуть тривати. Друге – вони мінують всю цю територію. Мінують будинки, мінують техніку, навіть тіла убитих людей. Дуже багато розтяжок, дуже багато інших небезпек...", - розповів Зеленський.

Українські військові просуваються вперед та визволяють населені пункти.

"Ми просуваємося вперед. Просуваємося обережно. І кожен, хто повертається на цю територію, також має бути дуже обережним! Ще неможливо повертатися до звичайного життя, як було. Навіть на тих територіях, які ми повертаємо після боїв. Ще треба почекати. Чекати, коли наша земля буде розмінована. Чекати, коли можна буде запевнити вас, що нові обстріли неможливі", - наголосив президент.

Складна ситуація у східних та південних областях.

"На сході нашої країни ситуація залишається вкрай складною. Російських військових наганяють на Донбас, на Харківський напрямок. Вони готуються до нових потужних ударів. Ми готуємося до ще більш активної оборони. Використовуємо всі можливості – як внутрішні, так і зовнішні. Обов’язково", - сказав голова держави.

Зеленський наголосив, що "попереду – складні битви. Зараз іще не можна думати, ніби ми вже пройшли всі випробування. Ми всі хочемо перемоги. Але коли вона буде – кожен це побачить. Кожен це відчує – що настає мир".

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