"Попереду - важкий шлях": Зеленський подякував українцям, які не виїхали за кордон

Він наголосив, що попереду на українців триває важкий час, проте є люди, які залишилися та все роблять для перемоги України.

Про це президент сказав 12 липня під час свого традиційного відеозвернення.

"Попереду – справді важкий шлях. На жаль, інакше неможливо, коли захищаєш свій дім від терористичної навали. Але зрозуміло й те, що попереду – успіх нашої держави. Україна зможе захиститися. Україна зможе відбудуватися. Україна зможе реалізувати всі свої зовнішньополітичні цілі", - наголосив президент.

Зеленський наголосив, що коли заради перемоги щиро працюють мільйони людей – кожен і кожна на своєму рівні – результат буде обов’язково.

"І ви знаєте, я чомусь дуже рідко дякував звичайним людям, які працюють в Україні. Які, незважаючи ні на що, залишаються тут. Які щодня роблять свою справу. З вірою в Україну, з вірою в перемогу. Зараз хочу всім вам подякувати. Дякую, що ви у нас є. Дякую, що ви в України є", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський розповів, чим важливе членство України у програмі технологічного співробітництва НАТО.

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