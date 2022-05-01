"Попереду вирішальні дні для нашого краю": ворог стягує під Ізюм все більше військових і техніки

"Попереду вирішальні дні для нашого краю": ворог стягує під Ізюм все більше військових і техніки

Росіяни продовжують стягувати під більше військових і техніки зі сторони Харківської області, тобто з Ізюма у напрямку Барвінкового.

Борівська селищна територіальна громада, що майже за 40 кілометрів від самого Ізюма, залишається тимчасово окупованою російськими військовими.

Там повідомили, що кількість живої сили противника та ворожої техніки на території громади останнім часом зростає.

"Найбільше їх зосереджується у південно-східній та східній частинах громади. Населені пункти в цій місцевості наразі є найнебезпечнішими для мирних жителів", - повідомили там.

Як і раніше, в громаді немає електроенергії, водопостачання, мобільного зв’язку, інтернету, готівки. У деяких населених пунктах відсутнє також газопостачання.

Працюють кілька продуктови магазинів та аптек.

Деякі найнеобхідніші ліки також можна отримати у Борівській центральній лікарні. Тут запас медичних препаратів поповнювали перед окупацією. Станом на 10.04.2022 року лікарня була забезпечена інсуліном щонайменше на два місяці, а також ліками для нормалізації тиску та серцевими препаратами.

Місцева влада, працюючи дистанційно, не полишає спроб знайти можливості доставити гуманітарну допомогу в громаду, а також домогтися організації зелених коридорів для евакуації населення. На жаль, окупанти не дають такої можливості.

"Попереду вирішальні дні для нашого краю. Віримо в ЗСУ, гуртуймося, підтримуймо одне одного", - додали у громаді.

Нагадаємо, харківські працівники соціального центру під обстрілами вивозили дітей без батьків на безпечнішу територію.

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