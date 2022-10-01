Попередження Лукашенку: українські військові підготувалися до можливого наступу з боку Білорусі (фото)

У межах підготовки до можливих загроз з боку Білорусі у північних регіонах України тривають спільні навчання "Північний буревій" ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ.

На одній з ділянок поблизу кордону з Білоруссю в рамках навчання Сили оборони України вкотре відпрацювали порядок дій на випадок загострення ситуації.

Про це повідомили на офіційному сайті МВС України.

Зазначається, що першими в бік державного рубежу висунулися резерви Державної прикордонної служби України, а невдовзі – Збройних Сил та Нацгвардії. Бійці та техніка відпрацьовували взаємодію під час переходу в оборону, дії із блокування визначеного району для недопущення просування військ агресора, виявлення диверсантів, коригувальників, інших ворожих елементів.

Учасники навчань тренувалися спільно виконувати завдання, як на позиціях та блокпостах, які були облаштовані завчасно, так і займати оборону, розгортати контрольні пости на визначеній ділянці.

"Всі підрозділи мають бути одним міцним кулаком, щоб наша держава залишилась нашою державою, зміцніла, давала відсіч будь-якому агресору, звідки б він не прийшов", - наголосив заступник начальника прикордонного загону полковник Олександр Середа.

Він зауважив, що враховуючи події 24 лютого на ділянці Чернігівського загону, це особливо актуально для кордону з Білоруссю.

Нагадаємо, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко висловив готовність допомагати окупантам, але свою армію кидати в бій не квапиться.