Попередження США про удари Росії та пошкоджені мости на окупованих територіях: головні новини ночі 23 серпня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 23 серпня:
- Сполучені Штати мають дані розвідки про те, що Росія планує незабаром здійснити нові напади на цивільну інфраструктуру України та державні об’єкти. Читати далі –>
- Українські військові підтвердили ураження Антонівського моста через Дніпро у Херсоні та моста через Каховську ГЕС. Читати далі –>
- Ракета з Бєлгорода, якими зазвичай окупанти цілять по Харкову, впала на російське місто. Читати далі –>
- В ООН оголосили склад спеціальної комісії, яка буде проводити розслідування теракту в Оленівці. Читати далі –>
- Під час візиту до Києва міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен очільник Міноборони України зробив несподівану пропозицію. Читати далі –>
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