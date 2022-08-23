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Попередження США про удари Росії та пошкоджені мости на окупованих територіях: головні новини ночі 23 серпня

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Попередження США про удари Росії та пошкоджені мости на окупованих територіях: головні новини ночі 23 серпня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 23 серпня:

  • Сполучені Штати мають дані розвідки про те, що Росія планує незабаром здійснити нові напади на цивільну інфраструктуру України та державні об’єкти. Читати далі –> 
  • Українські військові підтвердили ураження Антонівського моста через Дніпро у Херсоні та моста через Каховську ГЕС. Читати далі –> 
  • Ракета з Бєлгорода, якими зазвичай окупанти цілять по Харкову, впала на російське місто. Читати далі –> 
  • В ООН оголосили склад спеціальної комісії, яка буде проводити розслідування теракту в Оленівці. Читати далі –> 
  • Під час візиту до Києва міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен очільник Міноборони України зробив несподівану пропозицію. Читати далі –> 

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