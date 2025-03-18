Попович розповів про наслідки перемир’я: як його використає Росія і що чекає на Україну

Денис Попович пояснив, що кожна зі сторін буде використовувати перемир’я на свою користь.

Перемир’я дає шанс Росії зміцнити свої позиції, припинити мобілізацію в Україні та зберегти військову допомогу. Україна, своєю чергою, готується до можливих порушень з боку РФ і використовуватиме цей час для посилення своєї оборони.

Такою інформацією в ефірі Українського радіо поділився військовий аналітик Денис Попович.

"Кожна зі сторін буде його використовувати. Це абсолютно безперечно. І реакція Російської Федерації свідчить про те, що вони дуже бояться того, що ми будемо його використовувати. Бо одна з умов Путіна, яку він висунув на минулому тижні – це гарантія того, що українська армія не буде проводити мобілізацію, не буде посилюватися, не буде навчати людей. Путін хоче отримати гарантії, що цього не буде. Що не буде також військової допомоги Україні й подальшої підготовки наших військ", - сказав він.

За його словами, росіяни цього бояться і вони це розуміють, українська сторона теж це розуміє.

"Розуміємо й ми, що будь-яке припинення вогню – це можливість для росіян також укріпитися і підготуватися до майбутніх наступів. І про це лунають заяви від наших керівників. Тому кожна сторона буде готуватися. Кожна сторона буде розуміти, що це перемир’я може бути порушене, і до цього порушення потрібно бути готовим. Росія може готуватися до порушення самою Росією цього перемир’я. Адже вони не полишають спроб знищення України. Ми повинні це розуміти. Вони будуть далі готуватися до просування. І ми повинні готуватися до відсічі просуванню Російської Федерації, - розповів експерт.

Нагадаємо, що на переговорах у Саудівській Аравії Україна погодилася на негайне 30-денне припинення вогню.

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