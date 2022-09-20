"Поповнила підводний флот окупантів": спроби створення переправи через Дніпро успіху не мали

Спроби налаштування альтернативної переправи через Дніпро, в районі Нової Каховки та Козацького, успіху не мали.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
- Наведення переправи не витримало вогневого контролю й зупинилося. Баржа, завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, потрапивши під вогневе ураження, поповнила підводний флот окупантів.
- Протягом бойового дня ворог також продовжував обстріли українських позицій вздовж лінії фронту, по прилеглих територіальних громадах, наніс 3 авіаційні та 3 ракетні удари.
- В Криворізькому районі Дніпропетровщини ворог продовжував шантаж ракетними ударами по критичній інфраструктурі. Обійшлось без жертв.
- По Баштанському району Миколаївщини ввечері бив реактивними снарядами з системи залпового вогню “Смерч” та згодом ще й з зенітно-ракетних систем С-300. Уражено відкриті ділянки місцевості, сільськогосподарські угіддя. Без людських втрат.
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