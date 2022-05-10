Поповнили запаси боєприпасів та посилили повітряну розвідку: на Ізюмському напрямку окупанти готуються до наступу

На Ізюмському напрямку російські військові продовжують створювати сприятливі умови для переходу до наступу.
Задля цього загарбники поповнюють свої запаси боєприпасів та матеріально-технічних засобів, а також посилюють повітряну розвідку.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
"На Ізюмському напрямку ворог продовжував створювати сприятливі умови для переходу у наступ, для чого поповнював запаси боєприпасів та матеріально-технічних засобів, проводив інженерне обладнання передових позицій та посилив повітряну розвідку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Генштабі також повідомили, що на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у діяльності ворожих військ не зафіксовано. Утім, відбувалося переміщення військової техніки збройних сил Білорусі в рамках перевірки бойової готовності та завершення ротації окремих підрозділів.
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