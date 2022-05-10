Попри дії Росії у Києві все ще є українці, які біля Меморіалу Вічної Слави закликають помиритися з сусідами

Попри дії Росії у Києві все ще є українці, які біля Меморіалу Вічної Слави закликають помиритися з сусідами

В Україні відзначають День перемоги над нацизмом - у цей день в Києві традиційно проводили масові заходи біля Меморіалу Вічної Слави, але цьогоріч через військовий стан - це заборонено.

Під час військового стану заборонено проводити будь-які масові заходи. Утім, міська влада Києва не забороняла людям у приватному порядку прийти та покласти квіти до вічного вогню, йдеться в ТСН.

Поліні Олександрівні 94 роки, вона учасниця Другої світової війни. Відзначити 9 травня для неї важливо. Розповідає, разом із іншими солдатами звільняла Київ. Тому жінка чудово знає як виглядає терор, але нині навіть їй складно підібрати слів тому, що робить російська армія на українській землі. «Гітлер цього не робив, що робить цей. Він не рівняв всі міста і села із землею», - каже жінка.

А ще з гордістю говорить, що вона українка. «Я за свою Україну, в мене діти за Україну, я сама українка, родом з Уманю, ми відбудовували тут все. Ті, що були за Радянський союз, вони і є. Вони не змінилися», - каже жінка.

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Цьогоріч біля пам’ятки майже немає людей у радянській формі та представників "бєсмертного полка". Але деякі все ж приходять з тими ж російськими наративами: Росія та Україна "братскіє народи".

«Росія як була сусідом, Україна як була сусідом – і залишитися. Так було тисячоліттями і ще буде тисячоліттями, будемо жити разом, сусіди є сусіди, а керівництво – це інше», - каже один із відвідувачів.

«Я ставлюсь, що народи, слов'яни - це братні народи. І не самі народи воюють один проти одного, вони б ніколи в житті не здогадалися воювати - це не від них залежить», - додають один із ветеранів.

А ще відверто закликають здаватися, бо Росію, нібито, не зможемо перемогти. «Ми ж не проти, що Росія - це сильний ворог, що там казати: зброя і так далі, і сильна армія. Отже, ми що її переможемо? Якщо переможемо, то як ми переможемо, якщо вона сильніша, а якщо не так, то навіщо тоді губити людей. Треба мириться, бо це найкращий варіант», - доповнює чоловік.

Але війна із Росією все ж змінила багатьох. Те, що пропагують одні, інші навідріз заявляють - росіянам не пробачать.

«З початку 2014 року, коли це почалися бойові дії, коли Росія виступила як загарбник, коли вони відхватили нашу територію, Крим, почали ці військові дії на Донбасі, то не може навіть бути мови. Ми ніколи не пробачимо це. Ніяких розмов про Росію, це наш ворог назавжди», - переконують відвідувачі.

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