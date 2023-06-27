Що робити, якщо попри наявність підстави для відстрочки ТЦК її не надає

ТЦК відмовив у відстрочці не зважаючи на надані документи, чи наступить кримінальна відповідальність за неявку до військкомату

Якщо військовозобов'язаний має підстави для відстрочки від мобілізації, надіслав про це відповідні документи, але ТЦК вимагає з'явитись до військкомату, що робити у цьому випадку? Чи настане кримінальна відповідальність за неявку у цьому разі, розповідає адвокат Роман Сімутін

За його словами, у такому разі від ТЦК приходять відповіді на зразок "ви не поновили свої облікові дані або у вас не повний пакет документів".

Чи достатньо надіслати документи, що підтверджують підстави для відстрочення до ТЦК, чи потрібно з'явитись до військкомату особисто

Як наголошує Сімутін "факту вашого повідомлення шляхом відправлення заяви через пошту цілком вдосталь". ТЦК у такому разі повідомлене належним чином про законні підстави для відстрочення та не можуть відмовити у її наданні.

Якщо після належного повідомлення ТЦК про підстави для відстрочення прийде лист-відмова, адвокат радить звернутися о обласного ТЦК зі скаргою. "З моменту успішного повідомлення, коли у вас на руках є папірець про вручення листа ТЦК, вам уже не можуть вручити ані штрафів, ані підозр. Наголошу: навіть не з моменту отримання вами їхньої відповіді".

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