Попри обстріли російських окупантів, з Луганщини вдалося евакуювати 700 мешканців

Також до області вдалося привезти гуманітарний вантаж.

Сьогодні, 19 березня, з Луганської області завдяки зеленим коридорам вдалося евакуювати 700 мирних жителів.

Про це повідомили у ДСНС України.

Втім, російські окупанти порушували "режим тиші". Зокрема, були обстріли, коли відбувалася евакуація жителів Попасної. На щастя, 302 мешканців міста наразі в безпеці.

Евакуація жителів Луганської області / ДСНС України у Telegram

"В автобусах багато поранених попаснян від обстрілів (раніше) та людей, які не можуть самостійно пересуватися", - йдеться в повідомленні.

З Сєвєродонецька вдалося евакуювати 160 мирних жителів, Лисичанська - 160, Рубіжного – 30. Також люди виїжджали з області власним транспортом.

Евакуація жителів Луганської області / ДСНС України у Telegram

Окрім цього, на Луганщину вдалося відправити п’ять фур з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, що зараз тривають активні бої у Попасній та Рубіжному, однак українські захисники намагаються вибити окупантів з міст, які їм вдалося тимчасово зайняти.

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