Попри обстріли російських окупантів, з Луганщини вдалося евакуювати 700 мешканців

Також до області вдалося привезти гуманітарний вантаж.
Сьогодні, 19 березня, з Луганської області завдяки зеленим коридорам вдалося евакуювати 700 мирних жителів.
Про це повідомили у ДСНС України.
Втім, російські окупанти порушували "режим тиші". Зокрема, були обстріли, коли відбувалася евакуація жителів Попасної. На щастя, 302 мешканців міста наразі в безпеці.
"В автобусах багато поранених попаснян від обстрілів (раніше) та людей, які не можуть самостійно пересуватися", - йдеться в повідомленні.
З Сєвєродонецька вдалося евакуювати 160 мирних жителів, Лисичанська - 160, Рубіжного – 30. Також люди виїжджали з області власним транспортом.
Окрім цього, на Луганщину вдалося відправити п’ять фур з гуманітарною допомогою.
Нагадаємо, що зараз тривають активні бої у Попасній та Рубіжному, однак українські захисники намагаються вибити окупантів з міст, які їм вдалося тимчасово зайняти.
Читайте також: