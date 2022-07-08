Попри обстріли, волонтерка із Харкова доставляє допомогу на велосипеді, але скаржиться лише на пробиті колеса

Жінка щодня їздить до людей по "гарячих точках", розвозить ліки, їжу, а в перервах замінює шини на велосипеді, бо більше ніж півгодини по уламках колеса не витримують, йдеться в ТСН.19.30.

З десятикілограмовим рюкзаком та великою сумкою на багажнику Наталя щодуху крутить педалі. Поспішає до хворої жінки, яка тільки пережила інсульт і відмовляється виїжджати з-під обстрілів. Таких як вона тисячі, а от веловолонтерка у харківському осередку «Червоного хреста» - єдина .

Наталя пересіла на двоколісний, коли виник дефіцит з пальним. Доїжджає у найгарячіші точки, де на кілька вулиць лише одна людина. «телефонують і кажуть: у мене три дні немає ні води, ні їжі. Каже: "Що ви за «Червоний хрест? Допоможіть, будь ласка2. Мені кажуть, що не їдь. Я кажу: «Та як, людина просто реально гине від голоду», - розповідає Наталія.

Жінка вже й збилась з рахунку, скільки разів потрапляла під обстріли, але на диво жодного поранення, а лише синці, забої та подряпини від падінь. «Падаєш, де стоїш. Ось просто спочатку падаєш, а потім думаєш – приліт це, грім, відліт чи щось інше. Ось на рівні тваринного інстинкту», - переконує вона.

Фото: ТСН.ua

Найбільшого клопоту, каже, завдають уламки від скла на дорогах. Велосипедні шини замінює по кілька разів на день.

У мирному житті пані Наталя – альпіністка. Подолала з десяток вершин у світі. Цього літа планувала піднятися на майже 5-кілометрову гору Матергорн у Швейцарії, а натомість розвозить продукти на руїни Салтівки. В цьому кварталі лише один дідусь, вдома його не застала, тож лишила крейдою оголошення на асфальті. Каже, що допомагатиме поки не скінчиться війна. «Страшно, коли йде приліт, іде сплеск адреналіну, потім іде злість. І думаєш – добре, що жива, і поїхала далі», - переконує Наталія.

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