Війна ще триває, а вже відновлюють інфраструктуру: за місяць звели залізничний міст до Ірпеня

Війна ще триває, а вже відновлюють інфраструктуру: за місяць звели залізничний міст до Ірпеня

На залізничній лінії Київ-Ковель знову курсують вантажні та пасажирські потяги і від сьогодні - запущено регулярні електрички.

Міст через річку Ірпінь відновили всього за місяць, поки що правда лише одну колію, але в «Укрзалізниці» запевняють, що цього достатньо для нормального руху, йдеться в ТСН.

Щодня до вокзалу в Ірпені, до війни, курсувало кілька десятків пасажирських та вантажних потягів. І ще стільки ж - електричок.

Цей напрямок - то залізнична колія Київ-Ковель, її збудована 1901 року, як стратегічну. Таку ж важливість вона зберігає й донині, бо один зі шляхів сполучення з Заходом країни, а отже й можливістю перевезення будь-якого забезпечення.

Лише у Ірпені залізницею користується до 65% жителів, каже очільник міста. «Він рятував життя. Ми через цей міст, з допомогою «Укрзалізниці» вивезли 25 тисяч наших мешканців», - розповідає він.

А далі ж Буча, Ворзель, Бородянка - лише на цих відрізках відновити ще потрібно 4 менших переправи ніж ця, 45 об'єктів залізничної інфраструктури, 19 кілометрів контактної мережі, та тягову підстанцію у Бучі. «Попри те, що ця жахлива війна продовжується, за ініціативою президента почалося відновлення. Люди повинні відчути, що державою дійсно робиться все, аби поверталося нормальне життя», - каже керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Не залізничної інфраструктури лік іде на сотні. Задіяно як будівельні фірми так і спеціальні, як от Державна служба транспорту, яка відновлювала переправи у Романівці, на Варшавському шосе чи в тоянців - на Житомирській трасі.

Скільки є точно знищених мостів, автомобільних та й і залізничних рахунок ще ведеться. «Їх сотні, загалом по країні в нас більше 300 мостів, які під час цієї війни були зруйновані. Тому ми зараз говоримо про десятки мостів, які відновлюємо, і відновлюємо тимчасовими рішеннями, швидкими. Але насправді ще багато роботи по переду», - зазначає міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

На залізничній лінії "Київ-Ковель" відновили регулярні перевезення

Але тут на лінії Київ-Ковель, вперше із кінця березня, запрацювали регулярні вантажні і пасажирські потяги, а також двічі на добу електрички.

За кілька днів у розкладі електричок додасться ще десять маршрутів, а в пасажирських перевезеннях - три міжнародні напрямки.

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