Попри санкції Росія продовжує закупівлю західних мікрочіпів - Reuters

Росія у 2022 році закупила у західних країн мікрочіпів щонайменше на $777 млн в обхід санкцій, які були введені за агресію проти України.

Про це повідомляє видання Reuters.

"За даними російської митниці, за сім місяців до 31 жовтня до Росії надійшло комп'ютерних та інших електронних компонентів на суму щонайменше 2,6 млрд доларів. Щонайменше 777 мільйонів доларів із цих продуктів було вироблено західними фірмами", – зазначає видання.

Повідомляється, що Росія закупила продукцію компаній Texas Instruments Inc, Analog Devices Inc, Infineon AG, AMD та Intel Corp.

Всі закупівлі проводились через фірми-посередники, які були створені в березні у Туреччині та Гонконзі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Велика Британія запровадила нові санкції проти РФ та Ірану.

Також ми раніше інформували, що у Брюсселі анонсували новий пакет санкцій проти РФ.

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