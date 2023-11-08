Попри санкції, Росія продовжує закуповувати зброю західних виробників

Російські підприємства продовжують закуповувати зброю у Європи та США попри санкцій, які були наклепі ще у 2014 році.

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Про це інформує Correctiv.

Журналісти видання зʼясували, що Росія імпортувала близько 7300 одиниць західної вогнепальної зброї після початку повномасштабного вторгнення до України. Зокрема, росіяни закупили снайперські гвинтівки та майже вісім мільйонів патронів від західних виробників.

Росія імпортувала зброю від наступних виробників: американські Smith & Wesson, Barrett Firearms та Desert Tech, австрійські Glock та Steyr Arms, а також німецькі компанії Merkel Jagd-und Sport Waffen GmbH, Nammo Schönebeck, RWS, Ruag Ammotech, Blaser та інші.

Фахівці провели розслідування та виявили, що частина цієї зброї була використана на війні в Україні. Бойовики терористичного угруповання "Вагнер" використовували зброю від Desert Tech, а колишній голова Роскосмосу Дмитро Рогозін позував на фотографіях з Glock та AR-15. Також росіяни використовують карабіни Blaser R8.

Росія закуповує зброю через треті країни. Після початку повномасштабної війни РФ наростила закупівлю зброї з Німеччини до ОАЕ, Хорватії, Угорщини, Казахстану, Північної Македонії, Польщі та Узбекистану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німецькі компанії внесли до списку спонсорів війни, їхні верстати виробляють у РФ компоненти для Су та МіГ.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія прагне отримати від Ірану ракети малої та великої дальності.

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