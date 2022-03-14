"Лікарі його врятували": Зеленський розповів, що у госпіталі разом з пораненими українцями лікується окупант з РФ

Президент вручив українським військовим ордени та медалі.
Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час відвідин поранених українських військових у госпіталі вручив їм ордени та медалі. Він також повідомив, що в одній палаті з захисниками Україні лікують окупанта з Росії.
Пре це голова держави розповів у своєму відеозверненні 13 березня.
"Сьогодні я відвідав наших хлопців, наших захисників, які відновлюються після поранень у військовому госпіталі. Поговорили. Вручив нагороди. Орденй й медалі – за мужність, за славу для України. І я дуже хочу, щоб моє до них привітання "бажаю здоровʼя" спрацювало сьогодні саме так потужно, як і наші Збройні Сили, які утримують ключові рубежі. Вже 18 днів", – наголосив Зеленський.
Він додав, що в цьому ж госпіталі лікують і російського військового з Рязані.
"Він – в одній палаті з нашими захисниками. Отримує ту ж допомогу, від тих же лікарів. Попри те, що робив цей хлопець проти нас, проти України. Але лікарі України його врятували. І це зрозуміло. Бо вони люди, не звірі. І маємо пройти цю війну так, щоб залишилися ми всі людьми", – розповів президент.
Він також подякував усім лікарям і медичним сестрам, які працюють у Києві, в Дніпрі, у Вінниці, у Львові, в Чернігові, на Донбасі, у Харкові, у Мелітополі, у Маріуполі.
Зокрема, Зеленський висловив щиру подяку від усіх українців таким госпіталям:
- Військовий госпіталь міста Маріуполя.
- Військовий мобільний госпіталь міста Покровська.
- Військовий мобільний госпіталь міста Часів Яр.
- Військово-медичний клінічний центр Східного регіону.
- Військовий госпіталь міста Черкаське.
- Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону, місто Вінниця.
- Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, місто Львів.
- Військово-медичний лікувально-реабілітаційний центр, вийшов з Ірпеня, але продовжує працювати.