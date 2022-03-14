"Лікарі його врятували": Зеленський розповів, що у госпіталі разом з пораненими українцями лікується окупант з РФ

"Лікарі його врятували": Зеленський розповів, що у госпіталі разом з пораненими українцями лікується окупант з РФ

Президент вручив українським військовим ордени та медалі.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час відвідин поранених українських військових у госпіталі вручив їм ордени та медалі. Він також повідомив, що в одній палаті з захисниками Україні лікують окупанта з Росії.

Пре це голова держави розповів у своєму відеозверненні 13 березня.

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"Сьогодні я відвідав наших хлопців, наших захисників, які відновлюються після поранень у військовому госпіталі. Поговорили. Вручив нагороди. Орденй й медалі – за мужність, за славу для України. І я дуже хочу, щоб моє до них привітання "бажаю здоровʼя" спрацювало сьогодні саме так потужно, як і наші Збройні Сили, які утримують ключові рубежі. Вже 18 днів", – наголосив Зеленський.

Він додав, що в цьому ж госпіталі лікують і російського військового з Рязані.

"Він – в одній палаті з нашими захисниками. Отримує ту ж допомогу, від тих же лікарів. Попри те, що робив цей хлопець проти нас, проти України. Але лікарі України його врятували. І це зрозуміло. Бо вони люди, не звірі. І маємо пройти цю війну так, щоб залишилися ми всі людьми", ­– розповів президент.

Він також подякував усім лікарям і медичним сестрам, які працюють у Києві, в Дніпрі, у Вінниці, у Львові, в Чернігові, на Донбасі, у Харкові, у Мелітополі, у Маріуполі.

Зокрема, Зеленський висловив щиру подяку від усіх українців таким госпіталям: