Попри загрозу, херсонці виходять на протести і не дають окупантам наважитись на референдум про "ХНР"

Херсонці знову вразили своєю неймовірною відвагою, бо під прицілами автоматів російських військових і з ризиком для життя знову вийшли на мітинг, щоб заявити Херсон - це Україна.

Місто вже два місяці в тимчасовій окупації. Рашисти неодноразово заявляли, що хочуть створити в області фейкову «ХНР», а для цього провести так званий референдум, та досі на це не наважилися, йдеться в ТСН.

На центральній Площі Свободи у Херсоні після кількох тижнів перерви знову мітинг, і хоча людей менше, ніж раніше, та вийшли найсміливіші. І майже одразу окупанти одразу закидають їх шумовими гранатами і розпилюють газ. Люди змушені розходитися.

Одній жінці шумову гранату кинули просто у спину, її з опіками та травмою легенів забрала швидка. Крім неї ще є троє потерпілих - один з переломом, двоє з опіками дихальних шляхів.

Референдуму за створення «ХНР», про який анонсувався раніше, сьогодні не було, та чи буде він взагалі, поки невідомо. Незрозуміло і як далі буде жити місто, бо напередодні російські військові таки захопили приміщення міськради. Мер Ігор Колихаєв заявив, що від співпраці з ними відмовився. «Я запросив в Офісі президента детальную інструкцію, що робити в цьому випадку мені та моїм колегам. До роз'яснення залишаюся на віддаленому доступі, щоб координувати питання життєдіяльності міста в міру своїх сил», - каже він.

Окупанти оголосили ім’я зрадника, який погодився сісти у крісло мера - це Кобець Олександр Юрійович - його у місті ніхто не знає, в Інтернеті немає навіть його фото. Відомо лише, що він колишній працівник КДБ та СБУ. А очільником області рашисти називають Володимира Сальдо, який тричі був мером Херсона, нардепом від «Партії регіонів», а нині депутат міськради від власноствореної партії "Блок Володимира Сальдо". Колаборантам світить до 12 років позбавлення волі.

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