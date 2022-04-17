Попри загрозу обстрілів, кияни змогли посвятити вербу і паски: люди просили у Бога миру

Попри загрозу обстрілів, кияни змогли посвятити вербу і паски: люди просили у Бога миру

Військові у церкві просять про витримку - більшість вперше в церкві від початку війни.

Дефіцитна верба, напівпорожні церкви та відновлений після пожежі костел із гуманітарною допомогою. Сьогодні в столиці - святять вербу вірні східного обряду і святкують Великдень віряни західного обряду. Святкуванням намагалася завадити погода, яка сьогодні в столиці змінювалась від потужного дощу до рясного снігу та весняної сонячної погоди.

Про це йдеться в ТСН.

Біля станції метро зазвичай десятки продавців обрядової верби, але сьогодні сама лише Оксана. «Це єдина жінка, що я вербу знайшла на всьому базарі», - каже покупчиня.

Нечисельні покупці купують гілочки по 20 гривень і розповідають про що проситимуть Бога . «Щоб мирне небо було, щоб дітки були живі, хай їм Бог помагає, вони захищають нас», - каже одна із жінок.

«За мир, щоб вони всі здорові», - зі сльозами додає інша.

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Військові у церкві просять про витримку - більшість вперше в церкві від початку війни. «Щоб дав нам сили пройти всі ці випробування», - каже боєць.

Андрій разом з вербою вирішив посвятити й прапора «Для нашої країни це найголовніший оберіг», - додає військовий.

Під засніженим Володимирським людей в десятки разів менше, аніж зазвичай, але символи свята купити простіше, вербу привезли із далека. Тепер її вкрив сніг, в народі кажуть, що за прикметами, на гарний врожай.

А для католиків вже Великдень. У костелі святого Миколая, який у вересні палав, святкова молитва. Великодня служба у костьолі цьогоріч і взагалі незвична, крім того, що він пережив та витримав пожежу ще й став складом гуманітарної допомоги - сюди несуть їжу, медикаменти, дитячі іграшки.

Святині всередині скоріше нагадують блок-пост на дорозі. Віряни переконують, що обстрілів не бояться. «Бог нас захистить, сьогодні Великодень, Бог зійшов для спасіння людей», - кажуть віряни.

В храмах російської православної церкви в Україні зйомки ТСН не дозволили.

В Михайлівському золотоверхому в цей час моляться і за тих, хто бореться, і за тих, хто потерпає від війни. «Ми повинні молитися за збереження української держави, за наше військо, за тих, хто перебуває у полоні, за тих, хто в окупації і за кожного із нас», - зазначають священники.

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«Сьогодні Христос говорить, що кожна людина має можливість жити вічно. Перед своїми стражданнями, перед Вербною неділєю Христос оживив Лазаря і тим самим показує, що воскресіння можливе для кожної людини. Важливо піднести молитви, де б не були, ще настане час», - каже протоієрей Михайло Омелян

Вірян причащають, вербу освячують - спочатку в храмі, а потім і на вулиці під святкові передзвони.

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