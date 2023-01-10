Попросила будувати школи, а не спонсорувати війну: в РФ на депутатку написали донос

У Республіці Карелія (Росія) на депутаткку від опозиційної партії "Яблуко" Емілію Слабунову склали протокол через "дискредитацію" армії Росії.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Зазначається, що приводом став її виступ на одному з місцевих засідань, де вона закликала витрачати гроші на школи, а не на війну.

Доноси до МВС, ФСБ та Слідчого комітету на Слабунову написав місцевий депутат від "Єдиної Росії" Леонід Лімінчук. У них він процитував уривок із виступу Слабунової, яким вона, на його думку, "дискредитувала" російську армію.

"Важливо, щоб будувалися школи, і на ті податки, які платять їхні батьки, і вони надходять до бюджету, щоб ці податки витрачалися не на військові операції там спеціальні, не спеціальні та різні, а на будівництво шкіл, щоб дітям не доводилося вчитися у дві зміни, а в деяких регіонах – у три", - сказала Слабунова.

У справі про "дискредитацію армії" Слабуновій як посадовиці може загрожувати штраф до 200 тис. рублів.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили подробиці про знищення ворожого судна, про яке йшлося у зведенні втрат РФ.

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