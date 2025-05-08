Попри “перемир’я”, є активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку

Повітряна тривога / © ТСН.ua

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У ніч проти 8 травня 2025 року зафіксована активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

“Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!”, — йдеться у повідомленні.

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У Сумській області оголошена повітряна тривога.

“Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину”, — додали потім у ПС ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше у ЗСУ прокоментували ініціативу Путіна.

Під час “минулого перемир’я” на фронті змін практично не було: на північних напрямках спостерігали перегрупування військ РФ, але на Покровському, Торецькому, Краматорському та Новопавлівському напрямках затишшя не було.

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