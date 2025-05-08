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- Війна
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Попри “перемир’я”, є активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку
У прифронтових регіонах зростає загроза авіаударів, у Сумській області оголошено повітряну тривогу.
У ніч проти 8 травня 2025 року зафіксована активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
“Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!”, — йдеться у повідомленні.
У Сумській області оголошена повітряна тривога.
“Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину”, — додали потім у ПС ЗСУ.
Нагадаємо, що раніше у ЗСУ прокоментували ініціативу Путіна.
Під час “минулого перемир’я” на фронті змін практично не було: на північних напрямках спостерігали перегрупування військ РФ, але на Покровському, Торецькому, Краматорському та Новопавлівському напрямках затишшя не було.