Популярна у росіян офшорна зона заморозила $7,3 млрд коштів олігархів з РФ - Єрмак

30 грудня 2020 року у потягу Рахів-Харків пасажир забув валізу з 19 тисячами доларів / Pexels

Це відбулося в рамках антиросійських санкцій.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Кайманові Острови заморозили $7,3 млрд коштів російських олігархів.

Про це він написав у Telegram.

"Кайманові Острови заморозили $7,3 млрд коштів російських олігархів в рамках санкцій. Нагадаю, що це популярна у росіян офшорна зона і тут така халепа", - заначив Єрмак.

Напередодні керівник ОП наголосив, що російські банки намагаються обходити санкції та передають іноземні активи своїх клієнтів брокерам.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 45-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. Зокрема вони торкнулися і банківської системи. Це призвело до знецінення рубля. Крім того, банки Росії більше не можуть видавати громадянам готівкову валюту з переказів та валютних рахунків. Раніше громадянам РФ перестали продавати готівкову валюту.

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