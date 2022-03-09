Популярні алкогольні напої Jack Daniel's та Finlandia ідуть з ринку Росії

Натомість компанія-виробник підтримує своїх колег в Україні.

Американська компанія Brown-Forman, яка володіє брендом віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, зупиняє свою діяльність у Росії.

Про це повідомила компанія на своєму сайті.

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"Ми з жахом спостерігаємо, як мільйони українців продовжують стикатися з похмурими реаліями війни. Наші думки з ними та з усіма тими, хто сповнений страху та невизначеності, переміщений і бажає притулку, страждає, шукає спокою, сумує та втрачає близьких... У світлі війни в Україні ми призупиняємо комерційні операції в Росії ", — пише Brown-Forman.

Компанія наголошує, що підтримує тісний контакт з українськими колегами, надає допомогу та фінансову підтримку, аби допомогти у цей скрутний час.

Крім того, Brown-Forman робить пожертви ЮНІСЕФ, УВКБ ООН та Міжнародному Медичному Корпусу, організаціям, які допомагають українським дітям та біженцям і пропонують медичну допомогу.

Нагадаємо, що станом на 9 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній. ТСН.ua публікує повний список.