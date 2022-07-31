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"Пора пакувати речі": Арестович прокоментував заяви РФ про нібито обстріл штабу Чорноморського флоту

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"Пора пакувати речі": Арестович прокоментував заяви РФ про нібито обстріл штабу Чорноморського флоту

Фото: УНІАН

Росіяни, заявивши про обстріл штабу Чорноморського флоту в окупованому Криму, визнали неефективність своєї системи ППО.

А тому загарбникам краще зараз тікати з континентальної частини України, щоб потім не довелось перепливати море. 

Про це в соціальних мережах повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. 

"Заявивши про український слід щодо удару по штабу ЧФ окупанти визнали безпорадність своєї системи ППО? Чи свою безпорадність перед кримськими партизанами? Якщо це так, а як і якщо ЗСУ таки дістали ціль на дальності понад 300 км, то континентальним росіянам та їхнім посібникам час збирати речі - знищення Кримського мосту за таких розкладів вже не звучить нереально. І бігти їм краще, поки цей міст є, вплав буде складніше", - написав Арестович. 

Нагадаємо, в кремлівських засобах інформації заявили, що у Севастополі рано-вранці у двір штабу Чорноморського флоту прилетів бойовий дрон і пролунав вибух

 Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук уже назвав ці заяви рашистів - провокацією.

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