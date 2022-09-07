"Пора загарбникам готуватись до запливу": Міноборони спрогнозувало "спекотну погоду" в Криму

Міноборони запропонувало російським окупантам "готуватись до запливу", щоб доплисти до Сочі чи Єльська.

Про це йдеться у дописі Міноборони в Twitter

"Синоптики кажуть, що в Криму буде дуже спекотно. Пора російським загарбникам готуватися до запливу. Щоб доплисти до Сочі чи Єльська, потрібно багато сил. До речі, до Книги рекордів Гіннеса може бути включений новий рекорд щодо найдовшого плавання у відкритій воді", - йдеться у дописі.

The weather forecast says it is going to be very hot in Crimea.

It's time for the rus invaders to prepare for a swim. It takes a lot of strength to swim to Sochi or Yeysk.

BTW the Guinness Book of World Records may include a new record for the longest open water swim. — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 7, 2022

Нагадаємо, у ЗСУ визнали, що завдавали ударів по аеродромах у тимчасово окупованому Криму.

Також у Зеленського радять росіянам забиратися з українського Криму.

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