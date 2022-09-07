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"Пора загарбникам готуватись до запливу": Міноборони спрогнозувало "спекотну погоду" в Криму

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"Пора загарбникам готуватись до запливу": Міноборони спрогнозувало "спекотну погоду" в Криму

Фото: Associated Press

Міністерство оборони України прогнозує в окупованому Криму "спекотну погоду".

Міноборони запропонувало російським окупантам "готуватись до запливу", щоб доплисти до Сочі чи Єльська. 

Про це йдеться у дописі Міноборони в Twitter

"Синоптики кажуть, що в Криму буде дуже спекотно. Пора російським загарбникам готуватися до запливу. Щоб доплисти до Сочі чи Єльська, потрібно багато сил. До речі, до Книги рекордів Гіннеса може бути включений новий рекорд щодо найдовшого плавання у відкритій воді", - йдеться у дописі. 

Нагадаємо, у ЗСУ визнали, що завдавали ударів по аеродромах у тимчасово окупованому Криму.

Також у Зеленського радять росіянам забиратися з українського Криму.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
5065
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