Поранена худоба, зруйновані будинки й водогін: по Сумщині зафіксовано понад 220 прильотів (фото)

Найбільше прильотів – майже пів сотні – зафіксовано у Зноб-Новгородській громаді.

Російські окупанти протягом дня обстрілював Сумщину.

У суботу, 13 серпня, зафіксовано 223 прильоти.

Найбільше прильотів – майже пів сотні – зафіксовано у Зноб-Новгородській громаді.

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Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні за день росіяни здійснили 15 обстрілів восьми прикордонних громад області − Шалигинської, Хотінської, Білопольської, Зноб-Новгородської, Есманської, Новослобідської, Буринської та Великописарівської. Зафіксовано 223 прильоти", - зазначив він.

На щастя, втрат серед людей немає. Але знову є руйнування та поранена худоба.

Шалигинська громада : ранковий обстріл, про який вже писали розпочався о 08:30 − 12 прильотів із ствольної артилерії.

: ранковий обстріл, про який вже писали розпочався о 08:30 − 12 прильотів із ствольної артилерії. Хотінська громада : о 08.10 ворог бив з мінометів (8 прильотів) та кулеметів. Після 9.00 було 6 прильотів з мінометів, потім ще 2, а також кулеметні черги, а о 9.50 − ще 20 мінометних прильотів. Продовжився обстріл громади близько 11.00: 4 прильоти. У другій половині дня, мінометний обстріл (17 прильотів) був уже з наслідками: після 14.00 внаслідок обстрілу зазнало часткових пошкоджень домогосподарство: побиті дах, пластикові вікна, двері будинку та ворота; в селі розірваний водогін, порвані електромережі. Наслідки будуть усунені якнайшвидше.

: о 08.10 ворог бив з мінометів (8 прильотів) та кулеметів. Після 9.00 було 6 прильотів з мінометів, потім ще 2, а також кулеметні черги, а о 9.50 − ще 20 мінометних прильотів. Продовжився обстріл громади близько 11.00: 4 прильоти. У другій половині дня, мінометний обстріл (17 прильотів) був уже з наслідками: після 14.00 внаслідок обстрілу зазнало часткових пошкоджень домогосподарство: побиті дах, пластикові вікна, двері будинку та ворота; в селі розірваний водогін, порвані електромережі. Наслідки будуть усунені якнайшвидше. Зноб-Новгородська громада : з 09.30 відбувався обстріл зі ствольної артилерії − 48 прильотів.

: з 09.30 відбувався обстріл зі ствольної артилерії − 48 прильотів. Білопільська громада : з 10.30 росіяни обстрілювали з мінометів територію громади: 10 прильотів, а близько 11.00 − був обстріл із САУ − 9 прильотів.

: з 10.30 росіяни обстрілювали з мінометів територію громади: 10 прильотів, а близько 11.00 − був обстріл із САУ − 9 прильотів. Новослобідська громада : з 10:13 відбувався артобстріл громади: 24 прильоти. А з 18.43 в результаті обстрілу зі ствольної артилерії (21 прильот) по околицях с. Манухівка пошкоджено лінію електропередач, частина села без електропостачання. В результаті обстрілу також поранено теля, яке паслось на полі.

: з 10:13 відбувався артобстріл громади: 24 прильоти. А з 18.43 в результаті обстрілу зі ствольної артилерії (21 прильот) по околицях с. Манухівка пошкоджено лінію електропередач, частина села без електропостачання. В результаті обстрілу також поранено теля, яке паслось на полі. Есманська громада : з 15:28 зафіксовано ракетний обстріл з РСЗВ "Град" − 15 прильотів.

: з 15:28 зафіксовано ракетний обстріл з РСЗВ "Град" − 15 прильотів. Великописарівська громада : з 16:35 відбувався мінометний обстріл − 12 прильотів.

: з 16:35 відбувався мінометний обстріл − 12 прильотів. Буринська громада: з 18:40 з території РФ здійснено артилерійський обстріл − 15 прильотів.

Нагадаємо, російські війська ввечері 13 серпня обстріляли житлові райони Миколаєва. В одному з районів ворожа ракета розірвалася просто біля будинку.

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