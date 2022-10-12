Поранена в Нікополі 6-річна дівчинка отримала ампутацію обох ніг

Постраждала перебуває у стабільному стані, їй знадобляться операція, лікування та протезування.

Поранена під час російського обстрілу Нікополя (Дніпропетровська область) 6-річна дівчинка отримала травматичну ампутацію обох нижніх кінцівок.

Про це "Суспільному" повідомили в лікарні, до якої госпіталізували дитину.

Надалі дівчинці знадобиться операція, реабілітація і протезування.

"Дитині планується подальше і хірургічне лікування, і реабілітація і, можливо, потребуватиме протезування", - зазначив лікар.

Наразі постраждала в стабільному стані. Відомо, що мама дівчинки також отримала важкі поранення. Про її стан здоров'я поки нічого невідомо.

Нагадаємо, у ніч проти 12 жовтня російська армія завдала удару по Нікополю Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії. У результаті було поранено три людини, серед них дитина.

Масована ракетна атака продовжується: Нікополь обстріляли із забороненої зброї

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