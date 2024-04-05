"Мені пощастило": поранена журналістка ТСН вийшла на зв'язок та розповіла про обстріл (відео)

У п'ятницю, 5 квітня, росіяни двічі обстріляли Запоріжжя. Під час повторного обстрілу журналістка ТСН Кіра Овес отримала поранення. Це сталося, коли медійники фільмували наслідки по наслідки попереднього удару по місту.

"Насправді я себе почуваю добре, але як мені кажуть мої знайомі, що завтра мене наздожене те, що сьогодні мало б бути", – розповіла журналістка.

За її словами, коли стався повторний обстріл, знімальна група працювала, знімала наслідки ворожих влучань, потрощені вікна та уламки.

"Я вам не передам словами, як це було, бо ти чуєш свист, ти чуєш гуркіт, і воно просто десь вибухає. Ми одразу побігли з місця, там надали мені першу допомогу поліцейські, згодом ми дізналися, вже прям там на місці, що поранення дістала моя колега. Вона зараз в лікарні, лікарі нічого не кажуть про її стан. Знаю, що вона на операції, поки ось так", – додала Кіра Овес.

На запитання про стан інших постраждалих, журналістка розповіла, що деяким людям пощастило – вони отримали незначні поранення й не потребують госпіталізації.

"Тих, що я бачила в лікарні, які поруч зі мною сиділи – вони плюс-мінус в такому ж стані, як я. Хтось відмовляється від лікарняних... Усіх перемотані голови, у когось побиті руки, ноги, обличчя. Ось в мене теж тепер два шви і поголена скроня, але взагалі дуже мені пощастило", – поділилася Кіра.

Нагадаємо, за інформацією місцевої влади, 5 квітня ворог двічі атакував Запоріжжя посеред дня. Перший удар забрав життя двох людей та поранив шістьох.

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