Поранені діти та вагітна дівчина: Росія вгатила біля АЗС на Дніпропетровщині
У Криничанській громаді внаслідок російського обстрілу спалахнула вантажівка й постраждали шестеро людей. Дітей, які перебували поруч, встигли евакуювати.
3 травня росіяни вгатили поблизу АЗС у Криничанській громаді Дніпропетровської області. На місці удару спалахнула сильна пожежа. Відомо про щонайменше шістьох поранених, серед яких — дитина.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Росіяни вдарили біля заправки у Криничках: багато поранених
У Дніпропетровській ОВА повідомляють, що внаслідок удару зайнялася вантажівка. У момент удару пошкодило автобус, який перевозив близько 40 дітей.
На момент удару діти встигли залишити автобус. Зараз дітей евакуювали у безпечне місце. З ними працюють психологи.
«Поранений 10-річний хлопчик. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості», — пишуть в ОВА.
У шпиталь доставили п’ятьох дорослих. Серед поранених є 21-річна вагітна жінка. 40-річна поранена жінка — у важкому стані.
Інших поранених медики оцінюють у стані середньої тяжкості.
Де посилять ППО в Україні
Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що у двох регіонах України планують посилити ППО. Йдеться про посилення захисту Дніпра та Одеси. Для Дніпра вже визначили конкретні технічні та кадрові кроки. Зокрема, розгортання додаткового обладнання і мобільних груп.
«Посилюємо всі напрямки захисту. Вже є рішення по Дніпру — військове командування та Міністерство оборони кожну атаку аналізують і пропонують рішення. На Дніпро — додаткові радари, РЕБ, додаткові екіпажі», — повідомив президент.