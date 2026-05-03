Війна
44
1 хв

Поранені діти та вагітна дівчина: Росія вгатила біля АЗС на Дніпропетровщині

У Криничанській громаді внаслідок російського обстрілу спалахнула вантажівка й постраждали шестеро людей. Дітей, які перебували поруч, встигли евакуювати.

Анастасія Грубрина
Росія вгатила біля АЗС на Дніпроперовщині

3 травня росіяни вгатили поблизу АЗС у Криничанській громаді Дніпропетровської області. На місці удару спалахнула сильна пожежа. Відомо про щонайменше шістьох поранених, серед яких — дитина.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Росіяни вдарили біля заправки у Криничках: багато поранених

У Дніпропетровській ОВА повідомляють, що внаслідок удару зайнялася вантажівка. У момент удару пошкодило автобус, який перевозив близько 40 дітей.

На момент удару діти встигли залишити автобус. Зараз дітей евакуювали у безпечне місце. З ними працюють психологи.

«Поранений 10-річний хлопчик. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості», — пишуть в ОВА.

У шпиталь доставили п’ятьох дорослих. Серед поранених є 21-річна вагітна жінка. 40-річна поранена жінка — у важкому стані.

Інших поранених медики оцінюють у стані середньої тяжкості.

Де посилять ППО в Україні

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що у двох регіонах України планують посилити ППО. Йдеться про посилення захисту Дніпра та Одеси. Для Дніпра вже визначили конкретні технічні та кадрові кроки. Зокрема, розгортання додаткового обладнання і мобільних груп.

«Посилюємо всі напрямки захисту. Вже є рішення по Дніпру — військове командування та Міністерство оборони кожну атаку аналізують і пропонують рішення. На Дніпро — додаткові радари, РЕБ, додаткові екіпажі», — повідомив президент.

