Поранені люди, знищені підприємства і будинок: подробиці обстрілу Харкова (фото)

Російські окупанти у вівторок, 12 липня, обстріляли Харків.
Через це постраждало 5 людей. Також окупанти знищили 4 підприємства та один житловий будинок.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Окупанти 12 липня близько 13:30 обстріляли Індустріальний та Немишлянський райони. Через це зруйновано 4 індустріальних підприємства та житловий будинок.
Через російський обстріл у Харкові постраждало 5 людей.
Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Триває слідство.
Як повідомлялося, у Харкові під обстрілами почали ремонтувати постраждалі від вибухів багатоповерхівки.
Нагадаємо, 12 червня росіяни вкотре обстріляли Харків.
Читайте також:
- Росія може почати новий наступ 2023 року: експерт розповів, скільки триватиме війна та від чого це залежить
- Якщо Україна не поверне Херсон, Росія навесні використає його для наступу на Одесу - експерт
- Україна не може блокувати можливість виїжджати за кордон: ексрадник очільника МВС пояснив ситуацію з мобілізацією чоловіків