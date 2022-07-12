Поранені люди, знищені підприємства і будинок: подробиці обстрілу Харкова (фото)

Через це постраждало 5 людей. Також окупанти знищили 4 підприємства та один житловий будинок.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Окупанти 12 липня близько 13:30 обстріляли Індустріальний та Немишлянський райони. Через це зруйновано 4 індустріальних підприємства та житловий будинок.

Фото: Офіс генерального прокурора

Через російський обстріл у Харкові постраждало 5 людей.

Фото: Офіс генерального прокурора

Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Триває слідство.

Фото: Офіс генерального прокурора

Як повідомлялося, у Харкові під обстрілами почали ремонтувати постраждалі від вибухів багатоповерхівки.

Нагадаємо, 12 червня росіяни вкотре обстріляли Харків.

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