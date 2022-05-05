"Поранені помирають у страшних муках": захисники ''Азовсталі'' просять президента і світову спільноту врятувати людей (відео)

На "Азовсталі", де тривають бої захисників України із путінською армією, в страшних муках від неналежного лікування помирають українські воїни.

Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар закликає світову спільноту та зокрема, Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського, врятувати поранених українських військових, які на території "Азовсталі" відчувають страшенні муки від тяжких ран, отриманих під час боїв з окупантами, і відсутності меддопомоги.

Про це він сказав у відеозверненні.

За його словами, триває третя доба відтоді, як на "Азовсталь" вдалося прорватися російським окупантам, а українські воїни вступили з ними у важкі кровопролитні бої. Він наголосив, що оборонці Маріуполя "вже 71 день б'ються сам-на-сам з переважаючими силами противника".

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"Та, чорт забирай, проявляють таку витримку і героїзм, що країна має знати, що означає бути вірним батьківщині. Росіяни вкотре порушили обіцянки щодо перемир'я та не дали можливості евакуювати цивільних осіб, які продовжують ховатися від обстрілів на заводі", - заявив він.

Заступник командира полку "Азов" продовжив: "Закликаємо світову спільноту евакуювати цивільних та особисто звертаюсь до Верховного Головнокомандувача подбати про поранених солдат, які в страшних муках помирають від неналежного лікування. Дайте можливість забрати тіла воїнів, щоб українці змогли попрощатись зі своїми героями. Відреагуйте належним чином на критичну ситуацію, в якій противник не дотримується жодних етичних норм, конвенцій чи законів, знищуючи людей на очах у всього світу, керуючись вседозволеністю і безкарністю!".

Нагадаємо, що під час боїв за "Азовсталь" загинула психологиня з Львівщини.

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