Поранені та вбиті: Росія втратила у війні проти України до 50 000 своїх солдат - дані Британії

Втрати Росії в Україні сягають до 50 000 вбитими та пораненими.
Втрати російської армії у війні проти України складають близько 50 000 військових. Йдеться, зокрема, про загиблих та поранених.
Про це пише The Guardian з посиланням на заяву начальника Штабу оборони Великої Британії адмірала сера Тоні Радакіна.
Росія втратила понад 30% своєї бойової ефективності на суші, що дає "абсолютну" впевненість – ЗСУ переможуть у війні.
"50 000 російських солдатів, які або загинули, або отримали поранення в цій війні, знищено майже 1700 російських танків, знищено майже 4000 бойових броньованих машин, що належать Росії", - каже військовий офіцер.
"Росія почала це вторгнення з амбіціями захопити всю Україну, Росія мала амбіції захопити міста за перші 30 днів, Росія мала амбіції створити розломи та чинити тиск на НАТО – це Росія як виклик світового порядку, Росія зазнає невдачі в усіх цих амбіціях, Росія є менш могутньою нацією, ніж це було на початку лютого", - резюмував він.
Нагадаємо, ЗСУ знищили понад 150 окупантів за минулу добу. Найбільше втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.
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