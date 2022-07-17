Поранені та вбиті: Росія втратила у війні проти України до 50 000 своїх солдат - дані Британії

Втрати Росії в Україні сягають до 50 000 вбитими та пораненими.

Втрати російської армії у війні проти України складають близько 50 000 військових. Йдеться, зокрема, про загиблих та поранених.

Про це пише The Guardian з посиланням на заяву начальника Штабу оборони Великої Британії адмірала сера Тоні Радакіна.

Росія втратила понад 30% своєї бойової ефективності на суші, що дає "абсолютну" впевненість – ЗСУ переможуть у війні.

"50 000 російських солдатів, які або загинули, або отримали поранення в цій війні, знищено майже 1700 російських танків, знищено майже 4000 бойових броньованих машин, що належать Росії", - каже військовий офіцер.

"Росія почала це вторгнення з амбіціями захопити всю Україну, Росія мала амбіції захопити міста за перші 30 днів, Росія мала амбіції створити розломи та чинити тиск на НАТО – це Росія як виклик світового порядку, Росія зазнає невдачі в усіх цих амбіціях, Росія є менш могутньою нацією, ніж це було на початку лютого", - резюмував він.

Нагадаємо, ЗСУ знищили понад 150 окупантів за минулу добу. Найбільше втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

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