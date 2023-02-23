Поранених "вагнерівців" залишають помирати на полях: Росія рахує втрати під Бахмутом тисячами

Армія агресорки Росії у своїх намаганнях захопити Бахмут на Донеччині втрачає вбитими тисячі військових. Ба більше - найманців "Вагнера" ворог взагалі залишає на полях.

Про це на брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Гештабу ЗСУ Олексій Громов.

Наголошується, що найбільша частка артилерійських підрозділів РФ зосереджена саме на Бахмутському напрямку. За словами Громова, на захоплення міста окупанти кинули найбільш підготовлені частини та підрозділи регулярних військ, а також штурмові загони "вагнерівців".

Представник Збройних сил наголошує, що у своїх бажання просунутися вперед на Бахмутському напрямку росіяни не рахують ні втрати людей, ні втрати техніки та озброєння.

"Кількість вбитими в боях за Бахмут окупанти рахують тисячами, а найманців взагалі не вважають доцільним евакуювати, прийнятним для ворога є те що поранених "вагнерівців" вони свідомо залишають помирати на полях, живих там назад не пускають", - заявив Громов.

Нагадаємо, власник "Вагнера" Євген Пригожин вкотре пожалівся на нестачу боєприпасів та показав фотографію гори трупів своїх загиблих бойовиків. За його словами, це лише частина "вагнерівців", які загинули під Бахмутом за один день.

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