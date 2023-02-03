Поранених вивозили КамАЗами: під Мелітополем знищено військову базу росіян

У Мелітопольському районі було знищено нафтобазу, на території якої ЗС РФ розміщували особовий склад та бойову техніку.

Про це сьогодні, 3 лютого, в ефірі національного телемарафону повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

Зокрема, міський голова прокоментував масштабну "бавовну", яка сталася днем раніше у захопленій Новобогданівці. За його словами, вибухи у районі були настільки сильними, що їх чули мешканці самого Мелітополя.

Іван Федоров уточнив, що масштабна "бавовна" у Новобогданівці сталася внаслідок прильоту снарядів.

"Було яскраво на території нафтобази, де росіяни облаштувалися разом із технікою. За інформацією місцевих, палало там довго. Також, за попередніми даними, голосно було і на території одного з мелітопольських підприємств у південній частині міста, де окупанти облаштували собі базу", — сказав мер Мелітополя.

Внаслідок кількох вибухів, за словами Федорова, втрати ЗС РФ пораненими обчислюються сотнями. Мер уточнив, що на території нафтобази пального не було, оскільки його давно розікрали.

"Щодо втрат після цих вибухів — можна констатувати кілька фактів. Перший: учора на територію Приазов'я, там, де вони захопили одну з наших установ та організували госпіталь, привезли вісім КамАЗів "300-х". Тобто це сотні поранених, яких вони насипом привезли", — додав Федоров.

Ситуація у Мелітополі

Російські військові ще на початку повномасштабної війни проти України захопили Мелітополь Запорізької області. Наразі окупанти перетворили місто на військову базу та використовують для ударів по неокупованій частині України.

Колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Годжес вважає, що для деокупації Мелітополя потрібно припинити рух російської логістики через Маріуполь і Мелітополь до Криму.

Секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко заявляв, що Запорізький напрямок – ключовий і для ЗСУ, і для ворога. За словами нардепа, якщо українські сили підуть там у наступ і розріжуть війська противника у напрямку Мелітополь-Бердянськ, то це суттєво ускладнить забезпечення окупантів у Криму.

Вибухи в Мелітополі, військова база росіян, українці чинять спротив - Іван Федоров

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