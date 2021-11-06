Поранений та обстріли із забороненого озброєнння: ситуація на Донбасі станом на ранок 6 листопада

Поранений та обстріли із забороненого озброєнння: ситуація на Донбасі станом на ранок 6 листопада

За добу бойовики вісім разів відкривали вогонь по українських військових.

Протягом п'ятниці, 5 листопада, на передовій на Донбасі підтримувані Росією бойовики вісім разів обстріляли українські позиції, у шести випадках із яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. У ніч проти суботи, 6 листопада, обійшлося без обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба операції Об'єднаних сил.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - ідеться в повідомленні.

Де на Донбасі 5 листопада відбулися обстріли бойовиків:

Біля Причепилівки та Катеринівки - з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Болотеного та Луганського - з мінометів калібру 82 мм.

В бік Кримського - з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

Поблизу Лебединського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Неподалік Талаківки - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі Золотого-4 - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначили в штабі ООС.

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