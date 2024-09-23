Поранений у Краматорську журналіст Reuters вийшов із коми

Журналіст Reuters Іван Любиш-Кірдей, який зазнав поранення під час російського удару по Краматорську місяць тому, вийшов із коми. Його вже відключили від апарата штучної вентиляції легень і перевезли з Дніпра до Києва.

Про це повідомив Інститут масової інформації з посиланням на дружину Марію Семенченко.

"Він не в комі, але й не у свідомості. На жаль, не існує такої пігулки чи уколу, які могли б пришвидшити процес повернення Івана (та й будь-кого з такою травмою) до себе і до рідних. Треба чекати і вірити в краще. А це дуже тяжко. Особливо коли ти ні на що не впливаєш і не знаєш, куди прикласти своє бажання щось робити", — розповіла вона.

Марія повідомила, що Іван досі в реанімації непритомний. Вона просить друзів записувати відео з підтримкою та новинами для нього, вірячи, що він скоро отямиться і зможе їх побачити.

Нагадаємо, 25 серпня в Краматорську під час російського удару по готелю "Сапфір" важкі поранення дістав оператор агенції Reuters Іван Любиш-Кірдей. У цьому ж інциденті постраждав його колега, журналіст Ден Пелещук. Удар стався, коли журналісти перебували в готелі. Також внаслідок удару загинув радник агентства з питань безпеки Раян Еванс.

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