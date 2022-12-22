Поранений у сідниці Рогозін назавжди залишиться з уламком міни в тілі

Помічник ексголови "Роскосмосу" переконує, що той надалі залишається в Донецьку.

З тіла ексочільника "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна лікарі не зможуть витягти уламок міни. Напередодні Рогозін зазнав поранення в сідниці під час банкету в окупованому Донецьку.

Про це повідомив помічник ексголови "Роскосмосу", пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Свій стан Дмитро Рогозін оцінює як задовільний. Наразі йому проводиться чергова перев'язка. За висновком лікарів, осколок міни, що влучив у хребет, неможливо вилучити", – розповів помічник.

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Він також поінформував, що Рогозін вирішив не їхати з Донецька, допоки не стабілізується стан інших поранених.

За словами помічника ексголови "Роскосмосу", після обстрілу всіх постраждалих розвезли по різних лікарняхзадля їхньої безпеки.

Нагадаємо, російські ЗМП повідомили 21 грудня про обстріл готелю в Донецьку, де мешкав Рогозін із групою радників-окупантів. Ексочільник "Роскосмосу" зазнав уламкового поранення м'яких тканин голови, проникного уламкового поранення сідниць та проникного уламкового поранення лівого стегна.

Також є інформація, що Рогозіна було поранено під час обстрілу ресторану "Шеш-Беш", де той святував свій день народження.

Разом із Рогозіним також було поранено колаборанта, так званого "мера" окупованої Горлівки Івана Приходька.

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