Поранений військовий на милицях долав 20-кілометровий марафон, щоб зібрати гроші на авто для побратимів

Про подарунок від Марка його побратими ще не знають.

На Буковині поранений військовий на милицях зголосився пройти мінімарафон у 20 км, щоб зібрати гроші для своїх побратимів, йдеться в ТСН.

В одному із запеклих боїв чоловік зазнав поранення в ногу, а поки лікується, вирішив допомогти своєму підрозділу купити авто.

Військовий Марко Чорний кожні кілька кілометрів пройденого шляху виставляв на своїй сторінці відеозвіти. “Темп зараз трішки скинемо. Такий настрій просто прекрасний”, - каже військовий.

Стартував зі свого рідного Кіцманя і прямував до Чернівців. Друзі кажуть, відмовити пораненого бійця від ідеї марафону було неможливо, тож ідуть позаду нього, щоб підстрахувати.

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Бійця не зупинило навіть те, що після операції на нозі минуло менше місяця. Все - задля побратимів, з якими воював пліч-о-пліч та був вимушений залишити через травму. Вирішив зібрати для свого стрілецького батальйону гроші на автомобіль. Доки йде свій марафон, просить користувачів Мереж скидувати донати. “Автомобілі – це така річ, яка потрібна постійно, яких не вистачає. Будучи в тилу, все одно війна в думках тебе не полишає. Хочеться бути корисним для Збройних сил, для своїх побратимів”, - переконує Марко.

Щойно почалася велика війна, Марко повернувся із Польщі. Пішов добровольцем до військкомату та просився якомога швидше на передову, хоча бойового досвіду не мав. “На мою країну напав агресор, і відсиджуватися в Польщі я не мав ніякого морального права”, - переконаний він.

Ніс службу у стрілецькому батальйоні і тримав оборону Харківщини. “На тих позиціях, де ми були, ворог від перших днів війни не просто окопався, вони все, як то кажуть, залили бетоном. Коли всі ці обстріли з Бєлгорода, то над нашими головами пролітали усі ці ракети, тоді точилися досить запеклі бої”, - розповідає військовий.

20 кілометрів на милицях, щоб зібрати гроші для побратимів

Нині ж найзапеклішим викликом для нього було дістатися фінішу. Та за п’ять годин мінімарафону чоловік перевірив банківський рахунок і не повірив очам. “Все, можемо збір закінчувати. Такі емоції переповнюють, бо ці люди - 171 тисяча 868 гривень”, - в сльозах каже Марко.

Це більше, ніж Марко взагалі сподівався зібрати. Усі кошти боєць передасть священнику, який купує автівки на передову. Про подарунок від Марка його побратими ще не знають. Сам учасник марафону проситься в лікарів якнайшвидше відпустити його на фронт, наближати перемогу.

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