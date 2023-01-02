Поранений військовий, який давав відсіч "вагнерівцям" під Бахмутом, відгуляв весілля: щемлива історія героя

Український військовий впритул зустрівся з ворогом під Бахмутом та отримав поранення, але попри це, одужав та нарешті одружився з коханою дівчиною.

Український військовий Максим Степаненко воював на позиціях неподалік Бахмута на Донеччині і там давав відсіч "вагнерівцям". Саме під час оборони міста він отримав поранення – ворожа куля, що летіла в Максима, зрикошетила об приклад автомата і це врятувало життя бійця. Попри все, український воїн повернувся із фронту і відгуляв весілля з нареченою Анастасією.

Про зворушливу істрію кохання йдеться у сюжеті ТСН.ua.

На прикладі, який і врятував життя Максиму, він видряпав ім'я своєї коханої. Так, на зброї красується напис "Лють Настюші".

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Куля, яка зрекошетала, зайшла під руку і вибила кістку, проте медики не просто врятували руку, а зробили ще й так шов, щоб він не зіпсував витатуюваний тризубець.

Максим став на захист України у перший день вторгнення, хоча він не військовий, і не служив в армії. Так, зранку 24 лютого він пішов до територіальної оборони – спочатку відбивали Київ, потім його перекинули на Харківський напрямок, далі – на Донецький.

Їхнє завдання було тримати свій сектор оборони. У проміжках між обстрілами він знімав відео – як із побратимом глибше вкопуються, як ворожа артилерія їх намагалася вибити. І якось "вагнерівці" лісосмугами зуміли прийти впритул до їхніх позицій.

"Власне кажучи, я з нашим "другом" зустрівся метрів за два. Куля влетіла в приклад і вона відрекошетила і зайшла під руку", - розповів Максим.

Хоча Максим ще відновився не повністю, але зумів вирватись з лікарні, щоб побратися з коханою Анастасією.

Відвезти наречених до РАЦСУ приїхав його побратим. Саме Ярослав витягував пораненого Максима з поля бою. Він тоді теж зазанав поранення – в шию. І це все трапилося в день народження його дружини.

У день весілля Максим у костюмі, тільки без піджака – поранена рука не пролізла. Кохана Анастасія з букетом, у якому красується бавовник.

І хоча у РАЦСі вимкнули світло, молодята вирішили, що розпишуться і без світла. Наречена говорить – "так". Щасливих закоханих оголосили чоловіком та дружиною. На врочистостях немає батьків молодят. Мами пари – в Запоріжжі, а тато нареченої на війні.

Проте журналістці ТСН.ua Інні Боднар вдалося зв’язатися з татом Анастасії. Він потрапляв у кадр ТСН ще у травні, коли велися бої за села Запорізької області.

І саме тоді, коли батько благословляє молодят на щасливе життя, вмикають світло.

"Довгих років життя сумісного. Ви у мене найкращі. Найкрасивіші", - вітає тато молодят.